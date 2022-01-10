СМИ: Регионы не ведут статистику по побочным эффектам и смертности от вакцинации

Российские регионы, как, впрочем, и федеральные профильные ведомства, крайне неоднородно и несистематично ведут работу по учету случаев осложнений после вакцинации от коронавируса. К такому выводу пришли журналисты ИА "Красная весна". Они разослали запрос об информации по этому поводу в регионы, а также в Роспотребнадзор, Росстат и Минздрав России.

В 24 субъектах (из 85) никто не смог ответить на вопрос о числе заболевших после вакцинации. В большинстве случаев в таких регионах отвечали, что отдельной статистики по заболевшим и умершим от побочек или от коронавируса после вакцинации не ведется.

Все ответы федерального Росстата и его региональных управлений сводились к тому, что хотя эта федеральная служба регистрирует смерти через реестр ЗАГСов, она не отслеживает статус вакцинации у умерших. Таким образом, Росстат не участвует в отслеживании смертности среди вакцинированных.

В нескольких регионах журналистам предложили обратиться за информацией о смертности и заболеваемости в этом субъекте в федеральный Минздрав. "То есть одно из двух. Либо региональное ведомство расписывается, что не контролировало обстановку у себя в регионе и не имеет ответа на данный вопрос, либо опасается самостоятельно отвечать на этот вопрос. Которое из этих двух объяснений хуже — решайте сами", - делают вывод журналисты.

В одной области честно сказали, что ведение статистики по вакцинированным региону не по силам – создает слишком большую нагрузку на медработников.

Также во многих регионах ответы были крайне общими и размытыми, без конкретных цифр. В ряде регионов постарались предоставить количественные данные не по задаваемым вопросам, а по другим, более типичным и удобным темам, связанным с вакцинацией и динамикой заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Из 55 регионов, ответивших на редакционный запрос на момент проведения промежуточного анализа, 23 предоставили количественные данные по вопросу о прорывных инфекциях и смертях от COVID-19 среди привитых.

В случаях, когда на запрос одновременно есть ответ от управления Роспотребнадзора, регионального минздрава и/или правительства, предоставляемые данные могут существенно не совпадать. Так, в одном из регионов управление Роспотребнадзора отрапортовало о нулевой смертности от COVID-19 среди вакцинированных и об отсутствии побочных реакций и смертей после вакцинации, в то время как региональный минздрав и правительство доложили о 73 смертях от COVID-19 среди привитых, о 20 смертях в течение 28 дней после прививки и о 5 подтвержденных побочных реакциях.