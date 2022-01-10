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Общество Приволжский ФО Пермский край
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Перми из-за ложного сообщения о взрыве эвакуировали элитную гимназию

В Перми сегодня утром эвакуировали учащихся и сотрудников гимназии № 4 по ул. Екатерининская, 218, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минтербеза.

По данным ведомства, 10 января в дежурные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Личность злоумышленника уже выясняется. По итогам проверки, спецслужбы не обнаружили взрывного устройства в пермской гимназии. Здание проверили кинологи с собакой.

Напомним, что сегодня утром сообщения о минировании школ были также в Екатеринбурге. Ученики гимназии №161 и школы №65 были эвакуированы из образовательных учреждений на межшкольный стадион.

После получения писем о минировании, директора незамедлительно сообщили о них в правоохранительные органы и приняли соответствующие меры безопасности.

Эвакуация была проведена и в школе №15 Нижневартовска. Из школы эвакуировали 564 ученика и 61 работника. Кинологи провели обследование, опасность отсутствует, сообщили в антитеррористической комиссии Нижневартовска. Причина эвакуации - ложный звонок. Сейчас школьники и персонал вернулись к занятиям.

Теги: элитная гимназия, эвакуация, ложное сообщение



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