В Перми из-за ложного сообщения о взрыве эвакуировали элитную гимназию

В Перми сегодня утром эвакуировали учащихся и сотрудников гимназии № 4 по ул. Екатерининская, 218, сообщили Накануне.RU в пресс-службе минтербеза.

По данным ведомства, 10 января в дежурные службы поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва. Личность злоумышленника уже выясняется. По итогам проверки, спецслужбы не обнаружили взрывного устройства в пермской гимназии. Здание проверили кинологи с собакой.

Напомним, что сегодня утром сообщения о минировании школ были также в Екатеринбурге. Ученики гимназии №161 и школы №65 были эвакуированы из образовательных учреждений на межшкольный стадион.

После получения писем о минировании, директора незамедлительно сообщили о них в правоохранительные органы и приняли соответствующие меры безопасности.

Эвакуация была проведена и в школе №15 Нижневартовска. Из школы эвакуировали 564 ученика и 61 работника. Кинологи провели обследование, опасность отсутствует, сообщили в антитеррористической комиссии Нижневартовска. Причина эвакуации - ложный звонок. Сейчас школьники и персонал вернулись к занятиям.