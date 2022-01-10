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Происшествия Свердловская область
Эвакуация школьников гимназии №161 и школы №65 в Екатеринбурге (2022) | Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb

Екатеринбургских школьников эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сразу две школы Екатеринбурга сегодня получили на почту сообщения о минировании учебных заведений. Именно по этой причине первый учебный день в новом году ученикам запомнится утренней эвакуацией.

Напомним, что сегодня утром ученики гимназии №161 и школы №65 были эвакуированы из образовательных учреждений на межшкольный стадион.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования города, после получения писем о минировании, директора незамедлительно сообщили о них в правоохранительные органы и приняли соответствующие меры безопасности.

Будет ли сегодня продолжена учебная деятельность в этих школах, пока неизвестно. В ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию уже по итогам проверочных мероприятий.

Теги: минирование, школа, ученики, Екатеринбург, эвакуация



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