Екатеринбургских школьников эвакуировали из-за сообщения о минировании

Сразу две школы Екатеринбурга сегодня получили на почту сообщения о минировании учебных заведений. Именно по этой причине первый учебный день в новом году ученикам запомнится утренней эвакуацией.

Напомним, что сегодня утром ученики гимназии №161 и школы №65 были эвакуированы из образовательных учреждений на межшкольный стадион.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента образования города, после получения писем о минировании, директора незамедлительно сообщили о них в правоохранительные органы и приняли соответствующие меры безопасности.

Будет ли сегодня продолжена учебная деятельность в этих школах, пока неизвестно. В ГУ МВД по региону пообещали прокомментировать ситуацию уже по итогам проверочных мероприятий.