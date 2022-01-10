В Госдуме предложили начать заново пенсионную реформу

Пенсионную реформу в России необходимо начинать заново, так как россияне не доживают до пенсии, заявил депутат Госдумы Олег Нилов.

По его словам, средняя продолжительность жизни российских мужчин составляет всего 64 года (в 2018 году было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет). Это значит, что большинство мужского населения просто не доживет до пенсии.

"Пенсионной реформы нет, и она не начиналась, ее нужно начинать с начала", - приводит слова депутата Regnum.

"Главная поправка должна быть - закрыть и реформы пенсионные признать, ну, как минимум неудовлетворительными, а правильнее сказать, вредительскими", - заявил Нилов.

Кроме этого, парламентарий заявил, что пенсия, которую получают миллионы россиян сегодня, является "издевательской". Он сравнил систему начисления пенсий с технологиями наперсточников.

Как сообщалось, в 2019 году оспорить закон о пенсионной реформе пытались депутаты Госдумы от КПРФ. Свои подписи под запросом в Конституционный суд оставляли также депутаты от "Справедливой России" и ЛДПР. По мнению парламентариев, поправки в пенсионное законодательство противоречили положениям Конституции, поскольку необоснованно вводили нормы о повышении пенсионного возраста, что ухудшало и умаляло права россиян на социальное обеспечение по старости. КС не стал принимать жалобу к рассмотрению, указав, что пенсионная реформа является прерогативой законодателя, а Конституция "не исключает возможности иозменения пенсионного возраста".