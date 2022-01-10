Две голевые передачи Алексея Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" в Серии А

"Аталанта" разгромила "Удинезе" в воскресном матче чемпионата Италии по футболу. Матч 21 тура Серии А в Удине завершился со счётом 2:6.

В составе хозяев отличились Бету (88 минута), ещё один гол в свои ворота забил Берат Джимшити (59). У гостей забивали Марио Пашалич (17), Луис Муриэль (22, 76), Руслан Малиновский (43), Йоаким Меле (89) и Маттео Пессина (90+2). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 73 минуте игры и записал на свой счёт две голевые передачи.

Отметим, что для Миранчука этот матч стал 10 в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В основном российский футболист появляется на поле со скамейки запасных. В последнее время ходит много слухов о том, что игрок может покинуть клуб из Бергамо и перебраться за игровым временем в другое место. Но конкретики по трансферу Миранчука пока нет.

В данный момент "Аталанта" с 41 очком после 20 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" с 20 очками после 19 игр находится на 14 месте.