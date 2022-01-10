Две голевые передачи Алексея Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" в Серии А

10 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Спорт
Алексей Миранчук (2021) | Фото: Пресс-служба ФК &quot;Аталанта&quot;

Две голевые передачи Алексея Миранчука помогли "Аталанте" разгромить "Удинезе" в Серии А

"Аталанта" разгромила "Удинезе" в воскресном матче чемпионата Италии по футболу. Матч 21 тура Серии А в Удине завершился со счётом 2:6.

В составе хозяев отличились Бету (88 минута), ещё один гол в свои ворота забил Берат Джимшити (59). У гостей забивали Марио Пашалич (17), Луис Муриэль (22, 76), Руслан Малиновский (43), Йоаким Меле (89) и Маттео Пессина (90+2). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук вышел на замену на 73 минуте игры и записал на свой счёт две голевые передачи.

Отметим, что для Миранчука этот матч стал 10 в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В основном российский футболист появляется на поле со скамейки запасных. В последнее время ходит много слухов о том, что игрок может покинуть клуб из Бергамо и перебраться за игровым временем в другое место. Но конкретики по трансферу Миранчука пока нет.

В данный момент "Аталанта" с 41 очком после 20 матчей занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, "Удинезе" с 20 очками после 19 игр находится на 14 месте.

Теги: Алексей Миранчук, Аталанта, Удинезе, чемпионат Италии по футболу, Серия А



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 870

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети