Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на 27 марта

Избирком назначил дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, это сделано в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Дополнительные выборы депутатов по одномандатным округам №2 и №10 запланированы на 27 марта 2022 года.

Выдвижение кандидатов начнется уже с завтрашнего дня, 11 января. Выборы будут проводить Верх-Исетская и Ленинская районные территориальные избирательные комиссии, а также избирком Екатеринбурга. Само голосование пройдет на 64 постоянных избирательных участках.

Напомним, Сергей Мелехин осенью прошлого года покинул городскую думу и перешел в Законодательное собрание региона. Что касается Николая Смирнягина, он подал в отставку в декабре. Предполагается, что экс-депутат станет главой района Академический.