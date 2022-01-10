10 Января 2022
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Политика Свердловская область
Екатеринбургская городская дума, голосование (2020) | Фото: Накануне.RU

Довыборы в Екатеринбургскую городскую думу запланированы на 27 марта

Избирком назначил дополнительные выборы в Екатеринбургскую городскую думу.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, это сделано в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Сергея Мелехина и Николая Смирнягина. Дополнительные выборы депутатов по одномандатным округам №2 и №10 запланированы на 27 марта 2022 года.

Выдвижение кандидатов начнется уже с завтрашнего дня, 11 января. Выборы будут проводить Верх-Исетская и Ленинская районные территориальные избирательные комиссии, а также избирком Екатеринбурга. Само голосование пройдет на 64 постоянных избирательных участках.

Напомним, Сергей Мелехин осенью прошлого года покинул городскую думу и перешел в Законодательное собрание региона. Что касается Николая Смирнягина, он подал в отставку в декабре. Предполагается, что экс-депутат станет главой района Академический.

Теги: довыборы, дума, избирком, Екатеринбург



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