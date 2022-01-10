В Казахстане возобновилась работа интернета в нескольких городах

Власти перестали ограничивать работу интернета в нескольких городах Казахстана. Так, пользователи из Павлодара, Кызылорды, Талдыкоргана и Атырау сообщают, что имеют доступ в сеть. Также мобильный и проводной интернет заработали в Алма-Ате, сообщают российские и казахские СМИ.

Напомним, во время кризиса в стране, начиная со 2 января, власти ограничивали работу мобильного интернета и мессенджеров в частности. Потом передачу данных начали блокировать в ночное время. 5 января интернет был отключен по всей стране.