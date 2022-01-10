В Екатеринбурге пьяный водитель насмерть сбил свою девушку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил уроженца Удмуртии к реальному лишению свободы сроком на 6,5 лет. Подсудимого признали виновным в ДТП, произошедшем 31 августа, в результате которого погибла его девушка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел около 2.30. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на "ВАЗ 21103" выехал на пешеходную дорожку, где вблизи дома № 4по ул. Пирогова допустил наезд на пешехода – свою девушку, ожидавшую его возле дома. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму в виде перелома костей черепа, которая явилась причиной ее смерти 2 сентября в больнице.

Государственное обвинение поддержал и заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев. Свой срок подсудимый будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда, а также сумму понесенных расходов.

Приговор не вступил в законную силу.