В Екатеринбурге пьяный водитель насмерть сбил свою девушку

10 Января 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Оцеплять кварталы для вакцинации?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток (2015) | Фото:

В Екатеринбурге пьяный водитель насмерть сбил свою девушку

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приговорил уроженца Удмуртии к реальному лишению свободы сроком на 6,5 лет. Подсудимого признали виновным в ДТП, произошедшем 31 августа, в результате которого погибла его девушка

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, инцидент произошел около 2.30. Подсудимый в состоянии алкогольного опьянения на "ВАЗ 21103" выехал на пешеходную дорожку, где вблизи дома № 4по ул. Пирогова допустил наезд на пешехода – свою девушку, ожидавшую его возле дома. В результате потерпевшая получила черепно-мозговую травму в виде перелома костей черепа, которая явилась причиной ее смерти 2 сентября в больнице.

Государственное обвинение поддержал и заместитель прокурора Свердловской области Вадим Чукреев. Свой срок подсудимый будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 10 месяцев. Помимо этого, суд удовлетворил исковые требования родственницы погибшей, взыскав с осужденного компенсацию морального вреда, а также сумму понесенных расходов.

Приговор не вступил в законную силу.

Теги: Екатеринбург, авария, ДТП, смерть, девушка, водитель, суд



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение


Голосование

Как вы относитесь к вводу контингента ОДКБ в Казахстан?

Результаты 870

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети