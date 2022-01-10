Медики добирались к жертвам массового отравления алкоголем в Югре по зимнику из-за нелетной погоды

Глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский рассказал об обстоятельствах эвакуации пострадавших от отравления алкоголем в Кондинском, передаёт корреспондент Накануне.RU. Для оказания помощи в труднодоступных посёлках округа задействуется вертолёт, однако из-за нелетной погоды задержка вылета составила 12 часов.

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"Вечером 8 января в Центр медицины катастроф поступила информация о тяжёлых отравлениях суррогатами алкоголя в посёлке Кондинское. Число пострадавших не было точно известно, ситуация осложнилась тяжёлыми погодными условиями, сделавшими вылет санитарного вертолёта невозможным более, чем на полсуток. Как быть? В экстренном порядке машиной "скорой помощи" по зимнику (120 км) из Междуреченского для оказания помощи в Кондинское ночью прибыла реанимационная бригада (врач – реаниматолог Алексей Гридин, врач – терапевт Фарид Холов, медсестра-анестезист Любовь Епанчинцева)", - написал Добровольский в своём канале Telegram.

Их помощь пришла вовремя – потребовался перевод на ИВЛ одного из пострадавших. В это же время из Ханты-Мансийска выехали на машинах две бригады реаниматологов. Расстояние в 490 км, в том числе 180 км – по зимнику Демьянка – Болчары – Кондинское, врачи преодолели за восемь часов.

"Помощь четырём пациентам в Кондинской участковой больнице оказывали одновременно врачи Окружной клинической больницы (Ханты-Мансийск), Центра медицины катастроф, Кондинской районной больницы (посёлок городского типа Междуреченский). С 10.00 9 января погода позволила двум вертолётами из Ханты-Мансийска и Нягани вылететь в Кондинское для доставки пациентов в ОКБ Ханты-Мансийска", - уточнил Добровольский, поблагодарив коллег, принимавших участие в этой работе.

Напомним, в результате отравления погибли восемь человек.