Госсекретарь Казахстана: Страна столкнулась с гибридной террористической атакой, целью мог быть переворот

Власти Казахстана столкнулись с гибридной террористической атакой, которая, возможно, преследовала цель государственного переворота, заявил государственный секретарь страны Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала "Хабар 24".

Карин добавил, что имел место "некий заговор внутренних и определенных внешних сил", поскольку участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские граждане, так и иностранные граждане.

Он отметил, что реализации этого плана помешали решения президента страны Касым-Жомарта Токаева, который среди прочего призвал ОДКБ оказать военную помощь.

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ сорвало все эти планы по дестабилизации. Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить силы правоохранительных органов на проведении контртеррористической операции", — заявил Карин.

8 января стало известно, что в Казахстане был задержан председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Его подозревают в государственной измене. По одной из версий, организаторы беспорядков планировали взять под свой контроль Алма-Ату и вновь объявить ее столицей, одну из ключевых ролей в подготовке играло руководство комитета нацбезопасности.

При этом, по некоторым данным, Масимов был близким доверенным лицом Назарбаева и, якобы, чуть ли не "единственным обладателем ключей от бункера с наличными средствами, которые вывозились за рубеж на тайные счета Назарбаева".