Замминистра иностранных дел России Рябков заявил об "оптимизме" перед переговорами с США и НАТО

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал этап предварительных переговоров, который прошел в преддверии большого саммита в Женеве между двумя странами по вопросам безопасности.

Рябков встречался со своим коллегой, первым заместителем госсекретаря США Венди Шерман.

Замминистра оценил переговоры как "деловые".

"Потрясающе. Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор сложный, он не может быть легким. В принципе, деловой, и я думаю, что завтра время не будем тратить зря", - сказал накануне Рябков журналистам. Он добавил, что российская сторона смотрит на перспективу переговоров с оптимизмом.

Напомним, сегодня в Женеве начнутся российско-американские переговоры, 12 января – переговоры в формате Россия-НАТО (пройдут в Брюсселе), 13 января постоянные представители стран в ОБСЕ встретятся в Вене. Предметом всех этих переговоров будет обсуждение требований России по части безопасности и, в частности, - отказ от расширения НАТО на восток.