10 Января 2022
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Происшествия Свердловская область
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Из нескольких школ Екатеринбурга эвакуировали учеников

Первый учебный день в новом 2022 году в екатеринбургской гимназии №161 запомнится школьникам утренней эвакуацией из учебного заведения. Аналогичная ситуация имела место в школе №65, сообщают читатели паблика "Инцидент Екатеринбург".

Эвакуация школьников гимназии №161 и школы №65 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekbЭвакуация школьников гимназии №161 и школы №65 в Екатеринбурге(2022)|Фото: Инцидент Екатеринбург / t.me/incekb

О причинах эвакуации пока неизвестно. В образовательных учреждениях Накануне.RU не смогли вовремя прокомментировать сложившуюся ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарий только по итогам проверочных мероприятий.

Теги: гимназия, эвакуация, школьники, Екатеринбург



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