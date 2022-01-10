Из нескольких школ Екатеринбурга эвакуировали учеников

Первый учебный день в новом 2022 году в екатеринбургской гимназии №161 запомнится школьникам утренней эвакуацией из учебного заведения. Аналогичная ситуация имела место в школе №65, сообщают читатели паблика "Инцидент Екатеринбург".

О причинах эвакуации пока неизвестно. В образовательных учреждениях Накануне.RU не смогли вовремя прокомментировать сложившуюся ситуацию. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области пообещали дать комментарий только по итогам проверочных мероприятий.