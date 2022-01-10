В Челябинской области отменили QR-коды при посещении ресторанов и кафе

В Челябинской области с 10 января кафе и рестораны можно будет посещать без QR-кодов о вакцинации от коронавируса, передает корреспондент Накануне.RU.

Мера действовала с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022. Власти региона приняли решение не продлевать ограничение.

При этом QR-код нужен для посещения торговых центров, торгово-развлекательных комплексов, пансионатов, санаториев, профилакториев, баз отдыха, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м., парикмахерских, салонов красоты, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бани, сауны, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов.