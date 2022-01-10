Суд принудительно изолировал уральцев, отказавшихся от карантина после поездки в ЮАР

Суд принудительно изолировал двух жителей Екатеринбурга, которые вернулись из ЮАР и отказались соблюдать карантин.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, граждане, вернувшиеся из стран Африки и Юго-Восточной Азии, где зарегистрированы случаи заболевания новым штаммом коронавриуса "омикрон", должны соблюдать изоляцию в течение 14 дней со дня прибытия в Россию и проходить обязательное лабораторное обследование. На Среднем Урале для этого подготовлен обсерватор на базе санатория "Обуховский".

Однако в минувшие новогодние каникулы двое жителей Екатеринбурга, вернувшиеся из ЮАР, категорически отказались отправляться в санаторий. Тогда Роспотребнадзор вынес в отношении них постановление о понуждении к выполнению санитарно-профилактических мероприятий. Оно было передано в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

В итоге суд принял решение немедленно и принудительно изолировать отказавшихся от карантина уральцев. Они будут находиться в обсерваторе на базе "Обуховского" до 19 января.

Напомним, ранее вице-губернатор Свердловской области Павел Креков заявил, что появление в регионе нового штамма "омикрон" - это лишь вопрос времени.