10 Января 2022
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Общество В России
шум, штрафы (2016) | Фото:ecohouse-eg.com

В КоАП хотят внести штрафы за нарушение тишины

В кодекс об административных правонарушениях России предлагают внести штрафы за нарушение тишины и покоя ночью.

Соответствующий проект закона направили на заключение в кабмин депутаты комитета Госдумы по труду и социальной политике. Его необходимость объясняется неработающим механизмом привлечения к ответственности за это нарушение на региональном уровне

Как следует из пояснительной записке к документу, всё больше должностных лиц и россиян, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время, уходят от ответственности, а виновные не подвергаются справедливым санкциям и продолжают нарушать права жильцов.

Автор инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предлагает ввести в КоАП административные штрафы за это нарушение: для граждан — от 2,5 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 до 20 тыс., для юрлиц — от 50 до 100 тыс. руб., пишут "Известия".

Теги: КоАП, нарушение тишины, штрафы



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