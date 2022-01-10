10 Января 2022
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Армия и ВПК В России
ракетный комплекс &quot;Кинжал&quot; (2018) | Фото: Минобороны России

В регионах развертываются арсеналы и спецплощадки для гиперзвуковых ракет

В России завершается развертывание инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

Специальные объекты для ракет возводятся на нескольких военных аэродромах. В их число входят склады хранения, а также площадки ремонта, обслуживания и проверки гиперзвуковых боеприпасов.

Места расположения объектов, где будут размещаться новейшие ракеты, не разглашаются.

Как заявил ранее  министр обороны Сергей Шойгу, в Военно-космических силах (ВКС) уже сформирован авиационный полк МиГ-31 с ракетами "Кинжал", ожидается вооружение ими и дальних бомбардировщиков Ту-22м3. 

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в декабре 2021 года заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах РФ превысила 89%, а доля современного вооружения в войсках - 71%.

Теги: гиперзвуковые ракеты, Кинжал



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