В регионах развертываются арсеналы и спецплощадки для гиперзвуковых ракет

В России завершается развертывание инфраструктуры для гиперзвуковых комплексов "Кинжал".

Специальные объекты для ракет возводятся на нескольких военных аэродромах. В их число входят склады хранения, а также площадки ремонта, обслуживания и проверки гиперзвуковых боеприпасов.

Места расположения объектов, где будут размещаться новейшие ракеты, не разглашаются.

Как заявил ранее министр обороны Сергей Шойгу, в Военно-космических силах (ВКС) уже сформирован авиационный полк МиГ-31 с ракетами "Кинжал", ожидается вооружение ими и дальних бомбардировщиков Ту-22м3.

Президент РФ Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны в декабре 2021 года заявил, что доля современных видов вооружения в стратегических ядерных силах РФ превысила 89%, а доля современного вооружения в войсках - 71%.