СМИ: девелоперам хотят упростить доступ к кредитам

Застройщикам в России хотят дать послабления, которые в перспективе позволят снизить себестоимость жилья на 15%.

С этой целью предполагается упростить получение кредитов на строительство при помощи специального электронного сервиса. Агрегатор и унифицированную заявку на получение проектного финансирования разработает соответствующая комиссия общественного совета при Минстрое при участии банков и экспертов. Как ожидается, это случится в I квартале текущего года.

Сервис позволит подавать заявки сразу в несколько кредитных учреждений, минуя ряд административных барьеров. Как считают эксперты, упрощение процессов существенно снизит затраты застройщиков.

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина считает, что пик роста цен на недвижимость в стране позади. По ее словам, торопиться брать ипотеку сейчас на фоне ожидания роста ставок по ней не следует, надо исходить из индивидуальных условий.