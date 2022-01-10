В КХЛ допустили возможную паузу в чемпионате из-за коронавируса

Континентальная хоккейная лига рассматривает вариант с приостановкой чемпионата из-за множественных случаев заражения COVID-19 в нескольких командах.

Как сообщил вице-президент и член совета директоров КХЛ Валерий Каменский, в настоящее время ведутся поиски варианта, который устроил бы всех. "Вариант с паузой тоже допускаем, но это всего лишь один из множества вариантов", — сказал Каменский, сообщает РБК.

Лига отменила три ближайших матча рижского "Динамо" из-за вспышки коронавируса в команде. По состоянию на 9 января у 14 игроков, одного тренера и двух представителей рижской команды ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат. Их имена не называются.

Поэтому не состоятся матчи против минского "Динамо", "Металлурга" и "Автомобилиста", которые должны были пройти 12, 15 и 17 января соответственно.

Ранее КХЛ отменила четыре матча "Автомобилиста" и два матча ЦСКА.