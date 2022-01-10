10 Января 2022
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Фото омикрон-штамма коронавируса. (2021) | Фото: ГНЦ ВБ &quot;Вектор&quot; / Роспотребнадзор

В Роспотребнадзоре прогнозируют подъем заболеваемости коронавирусом после праздников

После новогодних праздников в России может произойти подъем заболеваемости COVID-19.

Как сообщил в эфире телеканала "Россия 1" руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, такая тенденция может быть обусловлена распространением нового штамма коронавируса "омикрон".

Ранее вирусолог, заслуженный деятель науки Анатолий Альтштейн заявил, что в России может произойти рекордная заболеваемость COVID-19 из-за новой разновидности вируса.

Напомним, несколько дней назад в Прикамье обнаружили первый случай нового штамма коронавируса "омикрон". Инфицированный прибыл в Пермь из Египта транзитом через Москву. Он был госпитализирован в бокс краевой клинической инфекционной больницы.

Теги: коронавирус, омикрон



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