10 Января 2022
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колесо шасси шина самолет Уральские авиалинии Airbus A320neo (2019) | Фото:Накануне.RU

СМИ: авиационное сообщение с Казахстаном нормализуется

Авиасообщение с Казахстаном, которое было практически прервано из-за погромов в ряде городов республики, постепенно восстанавливается.

Рейсы между Нур-Султан и Москвой с 7 января выполняет национальный казахстанский перевозчик Air Astana, с 10 января их запустит "Аэрофлот". На 10 января утвержден рейс Air Astana в "Домодедово" в 10 утра и обратный рейс в Нур-Султан в 11:50. Во "Внуково" 9 января с небольшой задержкой приземлился лайнер из Нур-Султана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.

Из столицы Казахстана в Новосибирск утром 9 января прилетел борт лоукостера Fly Arystan, 10 января планируются рейсы Qazaq Air в Новосибирск, Омск и Казань, пишут "Ведомости". При этом отмечается, что доставка посылок и грузов почти остановилась. Сегодня задержки в среднем составляют пять дней.

Тем временем, из Казахстана, где уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, вывезли более 1,4 тысяч россиян.

Теги: Казахстан, авиация, грузы



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