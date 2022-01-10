СМИ: авиационное сообщение с Казахстаном нормализуется

Авиасообщение с Казахстаном, которое было практически прервано из-за погромов в ряде городов республики, постепенно восстанавливается.

Рейсы между Нур-Султан и Москвой с 7 января выполняет национальный казахстанский перевозчик Air Astana, с 10 января их запустит "Аэрофлот". На 10 января утвержден рейс Air Astana в "Домодедово" в 10 утра и обратный рейс в Нур-Султан в 11:50. Во "Внуково" 9 января с небольшой задержкой приземлился лайнер из Нур-Султана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines.

Из столицы Казахстана в Новосибирск утром 9 января прилетел борт лоукостера Fly Arystan, 10 января планируются рейсы Qazaq Air в Новосибирск, Омск и Казань, пишут "Ведомости". При этом отмечается, что доставка посылок и грузов почти остановилась. Сегодня задержки в среднем составляют пять дней.

Тем временем, из Казахстана, где уже несколько дней продолжаются массовые беспорядки, вывезли более 1,4 тысяч россиян.