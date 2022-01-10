Муниципальные выборы в Москве в 2022 году пройдут по новым правилам

В сентябре 2022 года в России пройдет несколько десятков крупных избирательных кампаний.

Выберут как минимум 14 глав регионов, депутатов шести заксобраний и народных избранников 11 региональных столиц. В Москве пройдут выборы местных депутатов в 125 из 146 районов. К муниципальным выборам в мегаполисе уточнили правила формирования советов муниципальных депутатов. Поправки в московский закон о местном самоуправлении Мосгордума приняла в декабре 2021 года.

Так, численность советов муниципальных депутатов будет зависеть от количества избирателей в округе: до 50 тыс. человек – 10–12 депутатов, от 50 тыс. до 100 тыс. – 10–15, от 100 тыс. до 170 тыс. – 12–20, более 170 тыс. – 12–25. Схожий принцип – привязки количества депутатов к численности населения – закреплен в федеральном законе для региональных парламентов.

В Москве ни в одном районе нет более 170 тыс. избирателей, а более 100 тыс. избирателей – лишь в девяти районах. От 50 тыс. до 100 тыс. избирателей – в 66 районах, в большинстве же районов – менее 50 тыс., а значит, и депутатов там должно быть немного.

10 депутатов – это мало для больших муниципальных округов, считает политтехнолог Максим Кац. По его словам, власть отреагировала на решения некоторых муниципалитетов самостоятельно увеличить численность депутатов.

Как сообщил главред журнала "Политические технологии" Сергей Поляков, в большем количестве депутатов в муниципалитетах заинтересованы кандидаты, у которых нет возможности вести широкую кампанию. Чем меньше округ, тем им проще. Интрига муниципальных выборов 2022 года в Москве, по мнению Поликова, заключается в том, сможет ли кто-то из представителей оппозиции самостоятельно получить в городе 110–115 мандатов, необходимых для преодоления муниципального фильтра в будущем, пишут "Ведомости".