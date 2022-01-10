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Экономика В России
РСПП (2020) | Фото: РСПП

РСПП хочет пересчитать акцизы и энергоплатежи в углеродные единицы

В рамках стратегии по адаптации экономики России к требованиям климатической повестки необходимо учесть обязательные платежи, которые так или иначе направлены на снижение выбросов парниковых газов.

Об этом написал главе кабмина РФ Михаилу Мишустину глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Как уточнили в пресс-службе правительства, письмо передано в Минэкономики. Представитель министерства заявил, что предложения находится "в работе".

"Российские компании уже сейчас осуществляют большой объем платежей, основным фактическим направлением которых является декарбонизация. Но эти платежи, хотя и являются, по сути, углеродным сбором, формально имеют другую правовую природу", – написал Шохин.

При этом эксперты сомневаются, что такую схему будут признавать за рубежом, пишут "Ведомости".

Напомним, бизнес в России резко раскритиковал проект закона правительства страны о проведении эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов.

Как сообщалось ранее, достижение углеродной нейтральности к 2060 году обойдется России в 102,7 трлн руб. Как следует из аналитического обзора "ВТБ капитал", речь идет о наиболее экономичном пути.

Теги: РСПП, экология, климат



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