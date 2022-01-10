Роспотребнадзор: среди детей наблюдается наибольшее распространение коронавируса

Наибольшее распространение COVID-19 и наиболее тяжелое течение болезни регистрируется в России среди детского населения.

Как сообщила в эфире телеканала "Россия-1" заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, среди несовершеннолетних низок уровень иммунитета от COVID-19. По словам эксперта, течение болезни происходит в тяжелой форме.

В Госдуме объяснили необходимость создания вакцины от коронавируса для детей и их вакцинации.

По словам главы комитета ГД по охране здоровья Дмитрия Хубезова, "дети болеют легче, но с приходом штамма "дельта" число болеющих детей стало уже значимым".