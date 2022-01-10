10 Января 2022
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Отравление, врачи, больница, капельница, врач (2017) | Фото: neuroplus.ru

В ХМАО задержан продавец алкоголя, из-за которого скончались восемь человек

В Ханты-Мансийском автономном округе задержана продавец алкогольного магазина, из-за которого скончались шестеро мужчин и две женщины.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция. В рамках уголовного дела задержан продавец торговой точки, в которой потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец магазина, который скрылся, но был задержан в городе Тюмени.

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали палёный алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири".

Теги: ХМАО, отравление, алкоголь



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