В ХМАО задержан продавец алкоголя, из-за которого скончались восемь человек

В Ханты-Мансийском автономном округе задержана продавец алкогольного магазина, из-за которого скончались шестеро мужчин и две женщины.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, проведена серия обысков, изъята спиртосодержащая продукция. В рамках уголовного дела задержан продавец торговой точки, в которой потерпевшие приобретали алкоголь, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Также установлен владелец магазина, который скрылся, но был задержан в городе Тюмени.

Напомним, с 3 января в торговых точках на улицах Ставропольской и Рижской сбывали палёный алкоголь с водочной этикеткой "Родники Сибири".