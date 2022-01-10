10 Января 2022
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Политика В России За рубежом
(2004) |

Блинкен: Путин желает вернуть влияние над странами бывшего СССР

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что российский лидер Владимир Путин желает восстановить сферы влияния над странами бывшего Советского Союза. "Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза", — сказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, такой вариант неприемлем и ведет к конфликтам, заявил он телеканалу CNN.

Напомним, по словам Нуланд, Вашингтон опасается, что российский президент Владимир Путин намерен войти в историю, воссоздав Советский Союз. Воссоздание Советского Союза сегодня не представляется возможным, и в Кремле убеждены, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно это понимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Теги: Блинкен, Путин, СССР



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