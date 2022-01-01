01 Января 2022
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Общество Украина
День защитника Украины, националист, бандеровцы, факельное шествие (2017) | Фото: EPA/UPG

В Киеве проходит факельное шествие в честь Бандеры

Факельное шествие в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры началось в Киеве. Акция посвящена 113 годовщине со дня его рождения.

В марше принимают участие несколько сотен человек с флагами Украины и портретами Бандеры, передает РИА Новости.

 

Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.

Москва это решение осудила, отметив, что "Украина - это та страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц" и "что подобным действиям надо давать адекватную оценку на международном уровне". Героизация УПА* и возглавлявших ее Бандеры и Шухевича вызывает критику со стороны многих ветеранов войны и политиков, обвиняющих бандеровцев в сотрудничестве с нацистами.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Теги: степан бандера, факельное шествие



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