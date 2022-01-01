01 Января 2022
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печатный станок, рубль, деньги (2016) | Фото: ingushetia.news-r.ru

Двое россиян выиграли по 500 миллионов в новогоднем тираже "Русского лото"

Москвич и житель Краснодарского края выиграли по 500 миллионов в новогоднем тираже лотереи "Русское лото". Об этом сообщается на сайте гослотерей "Столото".

 

Также был разыгран один приз в размере 10 млн рублей и 100 призов по 1 миллиону рублей: появилось 52 миллионера, ещё 48 призов по 1 миллиону поделили между собой 64 билета, выигрыш — по 750 тыс. рублей. Общая сумма выигрышей составила 2 млрд 974 млн 200 тыс. 845 рублей.

 

В следующем тираже будут разыграны джекпот 800 миллионов рублей, автомобили и денежные призы.

Теги: русское лото, миллиард



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