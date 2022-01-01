01 Января 2022
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Коллаж, убыль населения (2021) | Фото: Накануне.RU

В ноябре в России зафиксирована рекордная с 1945 года смертность

В ноябре в России умерли 257 тыс. человек. Такие данные обнародовал Росстат. Это снова стало наибольшим месячным значением с 1945 года. В 80 тыс. случаях в качестве основной причины смерти был засчитан коронавирус. Впрочем, эти цифры более чем сомнительны.
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Наибольший рост зафиксирован в таких регионах (к ноябрю 2019 года):

• Саратовская область +145%
• Белгородская область +126%
• Воронежская область +119%
• Челябинская область +118%
• Ульяновская область +113%
• Рязанская область +112%

Наименьший прирост смертности (35-42%) зафиксирован в следующих регионах: Камчатский край, Сахалинская область, Чечня, Приморский край, Бурятия, Тыва.

Как и в предыдущие месяцы, никакого положительного эффекта вакцинации не наблюдается. В шести регионах с наибольшим приростом смертности средняя доля привитых была на начало месяца 47%, в шести регионах с наименьшим приростом - 52%. Разница статистически незначима. При этом в целом по России корреляция между долей привитых и избыточной смертностью равна нулю, то есть вакцинация абсолютно не влияет на смертность - ни уменьшает ее, ни увеличивает.

Если сравнить регионы с наибольшей и наименьшей долей привитых, то в первых, где было привито до 30% взрослых (Дагестан, Северная Осетия, Кабардино-Балкария), избыточная смертность составила за месяц 73%, а в трех регионах, где уже к 1 ноября было привито 66-75% взрослых (Белгородская область, Чечня, Чукотский АО) - 90%. Эти цифры рассчитаны без учета населения регионов, то есть они приняты как равнозначные автономные единицы. Но и без этого очевидно, что вакцинация не оказывает никакого положительного влияния на смертность. И странно, что власти не анализируют свои же данные. При этом на втором месте по росту смертности (+126% к 2019 году) Белгородская область, которую еще недавно власти ставили в пример всей стране по темпам вакцинации. Сейчас эти разговоры поутихли, и упор делается на коллективный иммунитет (КИ).

Но и он ни на что не влияет. Корреляция между ним и избыточной смертностью отсутствует напрочь, то есть вклад фактора КИ в избыточную смертность равен нулю. Начало и конец списка по вакцинации и коллективному иммунитету во многом совпадают и отличаются лишь процентами. Поэтому мы не приводим регионы и проценты КИ в них, а укажем, что в регионах-лидерах и регионах-аутсайдерах по КИ избыточная смертность составила около 70% (в зависимости от того, по сколько регионов брать). В том числе в Севастополе, на который недавно призвала равняться вице-премьер Татьяна Голикова, она составила почти 100%! Странный коллективный иммунитет...

Все эти выводы сохраняются, если рассматривать интервал времени за два и более месяцев: вакцинация и коллективный иммунитет не имеют никакого отношения к избыточной смертности.

Что касается конкретно ковидной смертности, то и здесь какая-либо связь отсутствует, поэтому мы не приводим сравнительных данных по доле привитых и ковидной смертности на 1 млн жителей. Гораздо интереснее то, что нет связи между ковидной смертностью и заболеваемостью, то есть число умирающих от ковида (по версии Росстата) практически не зависит от числа заболевающих ковидом (по версии оперштаба). Коэффициент детерминации между заболеваемостью ковидом в октябре и ковидной смертностью в ноябре равен всего 0,06. Иными словами, заболеваемость лишь на 6% определяет смертность. Что определяет остальные 94% - загадка. Правда, если взять заболеваемость в ноябре, то вклад вырастет до 10%, но и эти цифры подрывают гипотезу о массовой смертности из-за ковида. Как свидетельствует анализ официальных же данных, та смертность, которую списывают на ковид, на 90% определяется не ковидом.

Общая избыточная смертность в ноябре зависела от заболеваемости ковидом лишь на 3% - это статистическая погрешность. Из этого следует, что заболеваемость вообще не является существенным фактором, а значит, из 80 тыс. смертей в ноябре, которые списали на ковид, лишь несколько тысяч могли быть действительно связаны с ковидом. Если бы от ковида умирали больше, то эта статистическая связь проявлялась бы. Но ее нет. Вклад ковида в огромный рост смертности ничтожен, а истинные причины катастрофы не анализируются.

В целом за 11 месяцев в России умерли 2 млн 230 тыс. человек. Это значит, что по итогам года смертность почти достигнет 2,5 млн и превысит худшие 90-е годы и начало 2000-х. Рост смертности к прошлому году составит около 18%, как и год назад. То есть массовая ковид-вакцинация даже не снизила темпов роста смертности, которые второй год подряд являются беспрецедентно высокими. В итоге за два года будет до 40% роста смертности, что является катастрофическим показателем. За два года в России избыточная смертность составит более миллиона человек - умерли 4,6 млн против 3,6 млн в 2018-2019 гг. "Естественная" убыль за 2021 год составит около миллиона человек. Такого не было даже в 90-х.

Теги: смертность, ковид, росстат



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