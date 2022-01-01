01 Января 2022
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Норвежец Симен Крюгер наступил на лыжу россиянину Александру Большунову в время спринтерского забега (2020) | Фото: Eurosport

Непряева одержала победу в спринте "Тур де Ски"

Российская лыжница Наталья Непряева одержала победу в спринте классическим стилем в рамках четвертой гонки многодневки "Тур де Ски" на этапе в немецком Оберстдорфе.

Непряева в финале в субботу преодолела дистанцию 1,2 километра за две минуты 36,41 секунды. Еще одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой, уступив победительнице 7,53 секунды. Второе место заняла шведка Йоханна Хагстрём (+0,32), третьей стала Юханна Матинтало из Финляндии (+0,86).

Еще одна представительница России, Христина Мацокина, выбыла из борьбы в четвертьфинале.

"Тур де Ски", объединяющий три этапа Кубка мира, стартовал 28 декабря. Всего в рамках многодневки состоится шесть гонок. Заключительные два старта пройдут в итальянском Валь-ди-Фьемме 3 и 4 января, сообщает РИА Новости

Теги: непряева, тур де ски



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