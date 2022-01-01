Тихо посидели: Новогодняя ночь обошлась без серьезных нарушений порядка

В новогодних гуляниях приняли участие 1,9 млн россиян, нарушений порядка допущено не было. Такой информацией поделилась представитель МВД Ирина Волк, ее слова приводятся на сайте ведомства.

Порядок обеспечивали 40,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, а также военнослужащие Росгвардии, участники общественных организаций правоохранительной направленности и представители частных охранных структур.



"Принятыми мерами нарушений правопорядка допущено не было. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздничных мероприятий", – сообщила Волк.