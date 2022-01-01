01 Января 2022
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Наука и техника В России За рубежом
МКС Международная космическая станция (2011) | Фото:kushnerov.com

Орбиту МКС скорректируют перед выведением пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19"

Плановая коррекция высоты орбиты Международной космической станции запланирована на 12 января 2022 года и проводится с целью формирования баллистических условий перед выведением на орбиту пилотируемого корабля "Союз МС-21" и посадкой "Союза МС-19".

В 21.09 мск планируется подача команды на включение двигателей грузового корабля "Прогресс МС-18", которые проработают 292,5 секунды. Импульс составит 0,54 м/с. После проведения корректирующего манёвра высота орбиты станции увеличится на 850 метров, а средняя высота орбиты вырастет до 417,73 км.

Параметры орбиты МКС после проведения корректирующего манёвра должны составить:

Период обращения: 92,87 мин;

наклонение орбиты: 51,66 град;

минимальная высота орбиты: 414,69 км;

максимальная высота орбиты: 436,87 км.

Сейчас на борту Международной космической станции работает экипаж в составе космонавтов Роскосмоса, командира МКС Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, а также астронавты NASA Марк Ванде Хай, Раджа Чари, Томас Маршбёрн, Кейла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.

Теги: орбита, мкс, корабль союз



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