01 Января 2022
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Экономика Украина
энергонезависимость, газ, вентиль, трубопровод (2013) | Фото:

Запасы газа в хранилищах Украины на 43% меньше прошлогодних

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд куб. м, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

В настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд куб. м, передает ТАСС.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал 29 декабря 2021 года, что 24 декабря Украина вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах". Он также напомнил, что российская сторона в минувшем году полностью исполнила свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Теги: запас газа, хранилище



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