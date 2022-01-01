Запасы газа в хранилищах Украины на 43% меньше прошлогодних

Запасы природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 1 января составляют 13,517 млрд куб. м, что почти на 43% меньше, чем на аналогичную дату годом ранее.

В настоящее время ПХГ Украины заполнены на 43,7%, свободные мощности составляют 16,452 млрд куб. м, передает ТАСС.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер сообщал 29 декабря 2021 года, что 24 декабря Украина вошла "в зону исторически минимальных запасов газа в подземных хранилищах". Он также напомнил, что российская сторона в минувшем году полностью исполнила свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.