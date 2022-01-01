01 Января 2022
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Политика
снегопад, набережная Исети, Екатеринбург (2019) | Фото: Накануне.RU

На Сочи надвигается снежный шторм

Краснодарское управление МЧС предупредило о надвигающемся снежном фронте. По данным ЦГМС края, сегодня и завтра в горах Сочи ожидается очень сильный снег.

Спасатели рекомендуют при налипании мокрого снега быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, при обнаружении обрыва линий электропередач звонить по телефонам экстренных служб; закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях; при возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб; обращать внимание на SMS-сообщения Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю с предупреждениями о возможных ЧС, следить за сообщениями по местным теле- и радиостанциям.

Теги: штормовое предупреждение, мчс, снег



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