01 Января 2022
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Происшествия Северо-Кавказский ФО
ружье охота выстрел (2010) | Фото: omskpress.ru

В новогоднюю ночь в Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата Юнусбека Евкурова

В новогоднюю ночь в Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата заместителя министра обороны РФ Юнусбека Евкурова. Об этом сообщает Baza/

Всего по дому в селе Троицком в Сунженском районе республики были сделаны восемь выстрелов, одна из пуль угодила в окно, остальные оставили отметины на кирпичной кладке. 

Никто при этом инциденте не пострадал. Нападавшие стреляли в тот момент, когда со всех сторон запускали фейерверки, поэтому сразу стрельбу никто не заметил.

Теги: юнусбек евкуров, обстрел



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