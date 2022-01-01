В новогоднюю ночь в Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата Юнусбека Евкурова

В новогоднюю ночь в Ингушетии неизвестные обстреляли дом брата заместителя министра обороны РФ Юнусбека Евкурова. Об этом сообщает Baza/

Всего по дому в селе Троицком в Сунженском районе республики были сделаны восемь выстрелов, одна из пуль угодила в окно, остальные оставили отметины на кирпичной кладке.

Никто при этом инциденте не пострадал. Нападавшие стреляли в тот момент, когда со всех сторон запускали фейерверки, поэтому сразу стрельбу никто не заметил.