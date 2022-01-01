Бастрыкин распорядился проверить концерт Тилля Линдеманна в Новосибирске

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал обращение новосибирских общественников, выступающих против концерта немецкого музыканта Тилля Линдеманна. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Новосибирской области организовать проверку доводов общественников и о результатах доложить, говорится в сообщении на сайте СК.

Напомним, в СМИ появилось обращение общественников из Новосибирской области. Активисты высказываются резко против выступления немецкого музыканта, которое должно состояться на территории региона 26 января 2022 года, просят депутатов поддержать их и противодействовать "антикультурным явлениям" на законодательном уровне, а также обратиться в Следственный комитет. Авторы сообщают, что несколько раз музыкант имел проблемы с законом в России из-за своих скандальных песен и клипов.

В своем обращении активисты высказывают солидарность с мнением Председателя Следственного комитета Российской Федерации, который в интервью "Российское газете" заявил о "гибридной войне, которую ведут против России некоторые западные институты" и с тем, что ей необходимо дать отпор.