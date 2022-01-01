01 Января 2022
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Общество Москва
отмена рейса (2015) | Фото:

Десятки рейсов задерживаются в московских аэропортах

Столичные аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево отменили или задержали 89 авиарейсов. Больше всего рейсов - 75 - отменено в Шереметьево. Там также задержано два рейса.

Во Внуково задержано четыре рейса, отменено три. В Домодедово задержано пять рейсов, сообщает Ъ.

Накануне в столичных авиагаванях отменили или задержали 217 авиарейсов.

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области. Предупреждение о гололедице в столице действует до полудня 2 января, из-за сильного ветра - до вечера 3 января.

 

Теги: задержка рейса, погодные условия



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