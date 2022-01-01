Беглов запретил провластным петербургским СМИ упоминать Турчака и Бельского

В работе медийного сектора Смольного грядут серьезные изменения. По информации ряда источников, 31 декабря по личному указанию губернатора Александра Беглова провластным петербургским СМИ запретили упоминать влиятельных единоросов Андрея Турчака и Александра Бельского.

Как стало известно авторам телеграм-канала «Теория Элит», главные редакторы провластных петербургских медиа площадок провели 31 декабря в собраниях в Смольном. Основная повестка заключалась в том, что им было запрещено показывать на экранах секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Андрея Турчака и председателя Законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, а также по возможности не упоминать этих деятелей в печатных или онлайн-публикациях.

Таким образом, новый 2022 год в Северной столице начинается с того, что по указанию Смольного с экранов и из медиа пространства Петербурга убирают влиятельных единоросов.

Аналитики полагают, что соответствующее указание поступило лично от губернатора Александра Беглова, однако такое решение в канун Нового года вызывает ряд вопросов, и экспертному сообществу пока лишь остается наблюдать за дальнейшим развитием ситуации. Но очевидно, что в медийном секторе Смольного грядут большие перемены.