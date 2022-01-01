01 Января 2022
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Шампанское (2020) | Фото: Накануне.RU

Кефир и покой: как восстановиться после новогоднего застолья

Кефир и несладкий чай могут способствовать восстановлению после новогоднего застолья. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, если новогодняя ночь прошла слишком активно, "то лучше ничего не делать до середины следующего дня". Брюн считает, что "можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол", приводит слова нарколога ТАСС.

Также, продолжил эксперт, можно принять аптечные препараты янтарной кислоты. "Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню, - считает Евгений Брюн. - Категорически не нужно "восстанавливаться", после алкогольного отравления, новой дозой спиртосодержащих напитков".

Теги: новый год, застолье, диета



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