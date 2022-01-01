01 Января 2022
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&quot;Скорая помощь&quot;, реанимобиль (2020) | Фото: Екатеринбург.рф/ Федор Серков

В новогодние сутки в России 19 тысяч человек заболели коронавирусом

В новогодние сутки в России 19 тыс. 751 человек заболел коронавирусом. Новые случаи выявлены в 85 регионах. Из них 9,3% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 847 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 33 144 человека.

Больше всего заболевших в Москве - 2472 человека. Также в пятерку попали Санкт-Петербург - 1534 заболевших, Московская область - 1271, Свердловская область - 499 и Краснодарский край - 496.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 млн 519 тыс. 733 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 309 тыс. 707 летальных исходов, выздоровели 9 млн 497 тыс. 063 человека.

Теги: коронавирус, сводка, новые случаи



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