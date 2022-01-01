01 Января 2022
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Казтрансгаз, газопровод (2019) | Фото: www.kaztransgas.kz

Поток газа по газопроводу "Ямал - Европа" в Германию пока не возобновился

Физический поток газа по газопроводу "Ямал - Европа" в Германию с 1 января 2022 года пока не возобновился, несмотря на заявленные к прокачке мощности со стороны "Газпрома", следует из данных газотранспортного оператора Gascade. Реверс в Польшу при этом, как сообщает ТАСС, вырос в четыре раза.

Реноминации на прокачку газа в Германию в утренние часы сегодня выставлены на уровне 584 тыс. куб. м в час. Однако по состоянию на 10.00 мск физический поток в прямом направлении так и не возобновился. На январь у "Газпрома" забронированы 21,6% предложенных мощностей прокачки, или 19,28 млн куб. м газа в сутки.

При этом реверсные поставки газа по газопроводу из Германии в Польшу не просто продолжаются, а выросли в четыре раза - до 507 тыс. куб. м в час с около 121,5 тыс. куб. м накануне.

Транснациональный газопровод "Ямал - Европа" проходит по территории четырех стран - России, Белоруссии, Польши и Германии. Проектная мощность трубы составляет 32,9 млрд куб. м газа в год. Физический поток газа в Германию по "Ямалу - Европе" формируется как разность между реноминациями (уточненные заявки на прокачку) на поставку в прямом направлении и обратном (на реверс в Польшу).

Теги: газ, ямал - европа, реверс



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