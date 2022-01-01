С 2022 года IT-корпорации обязаны открыть филиалы в России

С 2022 года IT-гигантов обязали открыть филиалы в России - вступил в силу "закон о заземлении". Он обязывает иностранные телекоммуникационные компании открывать филиалы в стране.

За отказ подчиниться компаниям будет грозить не только блокировка сайта, но и запрет на рекламу, денежные переводы и появление в поисковой выдаче. Проект закона внесли в Госдуму в мае, спустя месяц он прошел третье чтение, напоминает Коммерсант.

Минцифры также хочет ввести цифровой налог для иностранных компаний, покупающих у зарубежных соцсетей рекламу для российской аудитории. Доходы от этого налога оценивают в $103 млн.