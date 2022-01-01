01 Января 2022
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Политика За рубежом
Ким Чен Ын председательствует на заседании Политбюро ЦК ТПК (2020) | Фото: kcna.kp

Ким Чен Ын назвал 2021 годом великой победы, а 2022 - годом великой смертельной схватки

Лидер КНДР Ким Чен Ын в заключительной речи по итогам года на пленуме партии назвал 2021 годом великой победы, а 2022 - годом великой смертельной схватки.

"Генеральный секретарь заявил, что борьба 2022 года – грандиозная смертельная борьба, которую нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек ради всестороннего развития социализма, ради великого северокорейского народа и любимых потомков", - сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Ким Чен Ын также выразил уверенность, что, как и в этом году, партия и народ КНДР снова достигнут победы в 2022 году.

 

Лидер партии называет 2021 год успешным, "годом великой победы", открывшим путь к изменениям и всестороннему развитию социалистического строительства "в условиях тяжелых испытаний". Ким Чен Ын также высоко оценил старания и стойкость духа партийцев, рабочих и народа, которые позволили 2021 году "гордо засиять" в качестве "года победы" и от лица ЦК партии послал им "горячий привет".

 

На основах идей Ким Чен Ына и по результатам трехдневных консультаций пленум принял постановления "О последовательном выполнении задач 2022 года в пятилетнем плане, намеченном на VIII съезде партии" и "О последовательном претворении в жизнь великой программы борьбы за строительство социалистической древни северокорейского образца", сообщает РИА Новости.

Теги: ким чен ын, итоги года



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