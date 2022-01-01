Украина закрыла свои внутренние воды для российских кораблей

Украина закрыла свои порты для российских кораблей - соответствующий закон вступил в силу с 1 января. Документ был принят Верховной радой 3 декабря 2020 года.

Согласно закону, кораблям под флагом "государства-агрессора" запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины.

Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян, передает Коммерсант.