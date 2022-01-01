01 Января 2022
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Политика Украина
море корабль порт (2018) | Фото: Накануне.ru

Украина закрыла свои внутренние воды для российских кораблей

Украина закрыла свои порты для российских кораблей - соответствующий закон вступил в силу с 1 января. Документ был принят Верховной радой 3 декабря 2020 года.

Согласно закону, кораблям под флагом "государства-агрессора" запрещено перевозить пассажиров и грузы в международных рейсах между речными портами. Этот же запрет введен в отношении каботажных грузовых рейсов во внутренних водах Украины.

Также запрещается регистрация в Государственном судовом реестре Украины плавсредств россиян, передает Коммерсант.

Теги: корабль, порт, украина



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