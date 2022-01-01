01 Января 2022
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(2022) | Фото: Роскосмос

Впервые в истории новый год в космосе встретили 10 человек

Новый год в космосе впервые встретили 10 человек - экипажи двух космических станций. Семеро землян провели новогоднюю ночь на МКС, трое ка Китайской космической станции "Тяньгун", сообщает Роскосмос.

Это было самым многолюдным новогодним "застольем" на орбите за всю историю мировой пилотируемой космонавтики.

(2022)|Фото: Роскосмос

(2022)|Фото: Роскосмос

В первые годы космической программы праздники в космосе были относительно редкими событиями и поэтому были даже более запоминающимися. Первыми космонавтами, которые отпраздновали Новый год в космосе, были Юрий Романенко и Георгий Гречко в 1977-1978 гг.

По мере того как космические полеты становились всё более продолжительными, праздники в космосе стали более распространенными событиями. С появлением в 1986 году советской станции "Мир" отмечать Новый год стали регулярно: 12 экипажей "Мира" проводили этот праздник на орбите.

Прибытие на борт Международной космической станции первой долговременной экспедиции (Сергей Крикалев, Юрий Гидзенко и Уильям Шепард) 2 ноября 2000 года ознаменовало начало постоянного присутствия человека в космосе. Они первыми отпраздновали Новый год на новой станции. За 21 год на МКС новогодний праздник встретили 83 человека, часть космонавтов и астронавтов — неоднократно, а космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров отметил на орбите четыре Новых года (в 2011-2012 гг., в 2014-2015 гг., в 2017-2018 гг. и 2021-2022 гг.).

Год тигра на орбите встретили космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Петр Дубров, астронавты NASA Марк Ванде Хай, Томас Маршбёрн, Раджа Чари, Кейла Бэррон и астронавт ESA Матиас Маурер, будучи на Международной космической станции, а также Чжан Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу на борту станции "Тяньгун".

Теги: мкс, международная космическая станция, новый год



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