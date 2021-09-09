09 Сентября 2021
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Происшествия В России Московская область
Взрыв газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске (2021) | Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Количество пострадавших при взрыве дома в Ногинске возросло до 22

На месте 9-этажного дома в Ногинске, где накануне прогремел взрыв газа, завершены аварийно-спасательные работы, по итогам которых зафиксировано 22 пострадавших человека. Об этом сообщает Интерфакс, со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МЧС.

В результате ЧП произошло обрушение перекрытий с четвертого по первый этаж многоэтажного дома и частичное разрушение пятого этажа. Сегодня в 19.30 (по мск) был подписан акт приема-передачи объекта сотрудниками МЧС России администрации Богородского городского округа.

"Повреждено 17 квартир, из них 7 квартир разрушено полностью. Всего в девятиэтажном панельном доме 72 квартиры. Аварийно-спасательные работы велись круглосуточно силами личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Московской области, отряда "Центроспас", ЦСООР "Лидер", Ногинского спасательного центра МЧС России, ГКУ МО "Мособлпожспас", - сообщили в МЧС.

Под завалами спасатели нашли семь тел погибших, среди которых были также двое детей. Из 22 пострадавших, четверо также являются детьми, шестеро госпитализированы. Искать людей спасателям помогали кинологические расчеты, инженерная техника и мобильный диагностический комплекс "Струна", который анализировал повреждения здания.

Напомним, взрыв в девятиэтажном доме на улице 28 июня 1906 года произошел 8 сентября в 6.55 по московскому времени. На место ЧП выехал глава Московской области Андрей Воробьев. Позже было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По одной из версий, газ, включенный для обогрева квартиры, мог стать причиной взрыва.

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Теги: Ногинск, взрыв, пострадавшие



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