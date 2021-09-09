Потапенко подал жалобу на решение Верховного суда о снятии его с выборов

Верховный суд России отклонил жалобу о пересмотре дела бизнесмена Дмитрия Потапенко.

Напомним, что в начале сентября суд снял с выборов кандидата от Российской партии свободы и справедливости. Таким образом был удовлетворен иск ИЦК РФ. Административные иски комиссия направила в суд 26 августа против семи кандидатов в депутаты.

Как сообщают в пресс-службе суда, решение Верховного суда России от 1 сентября 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение - без удовлетворения".

Дмитрий Потапенко при регистрации задекларировал доход 6,36 млн руб., но не указал никаких ценных бумаг. Ранее ВС и его апелляционная коллегия отказались отменить решение о снятии с выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина с тем же основанием – иностранные активы. Правда, у Грудинина их обнаружила Генпрокуратура.