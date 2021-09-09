09 Сентября 2021
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Путин, Лукашенко (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин встретился с Лукашенко для разговора о формировании Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Об этом глава государства сообщил президенту Белоруссии при личной встрече в Кремле, передает РИА Новости.

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин.

Напомним, ранее предполагалось, что глава РФ будет требовать от Лукашенко признания Крыма, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил это. Он также заявил, что Путин эту тему никогда не затрагивает и отметил, что "это суверенное дело любого государства - желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает".

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Теги: Путин, Лукашенко, Союзное государство, встреча



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