Путин встретился с Лукашенко для разговора о формировании Союзного государства

Президент РФ Владимир Путин встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Об этом глава государства сообщил президенту Белоруссии при личной встрече в Кремле, передает РИА Новости.

"Уважаемый Александр Григорьевич, очень рад вас видеть. Я попросил вас подъехать для того, чтобы подвести итоги того, что было сделано за последнее время в формировании программ развития Союзного государства", - сказал Путин.

Напомним, ранее предполагалось, что глава РФ будет требовать от Лукашенко признания Крыма, однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не подтвердил это. Он также заявил, что Путин эту тему никогда не затрагивает и отметил, что "это суверенное дело любого государства - желает оно разобраться в сути произошедшего тогда или не желает".