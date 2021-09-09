РКН предупредил Apple и Google не вмешиваться в выборы на территории РФ

Роскомнадзор обратился к Apple, Google, Cloudflare и Cisco с требованием прекратить предоставлять пользователям пути обхода блокировки на территории РФ сайта "Умное голосование" и мобильного приложения сторонников блогера-оппозиционера Алексея Новального. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РКН, данные действия связаны с нарушением избирательного законодательства.

"В письмах, направленных в адрес иностранных компаний отмечается, что в период предвыборной кампании не допускается оказание услуг, нарушающих российское законодательство о выборах, в том числе связанных с проведением предвыборной агитации в интернете, размещением агитационных материалов в сети", - сообщили в Роскомнадзоре

Там также отметили, что подобные пути обхода предоставляют более 10 зарубежных провайдеров в США, Украине, Германии, Франции, Японии, Великобритании и других государствах. По данным РКН, законные требования о недопустимости предоставления технических средств для обхода ограничения доступа игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний.

В случае, если компании не исполнят требования со стороны РФ, их действия будут рассматриваться как иностранное вмешательство в кампанию по выборам депутатов Госдумы РФ восьмого созыва.

"Оказание содействия, участие и продолжение деятельности запрещенной в России экстремистской организации, в том числе в интернете - уголовно наказуемое деяние. Согласно действующему законодательству, ответственность распространяется как на частных, так и должностных лиц", - говорится в сообщении.