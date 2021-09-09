09 Сентября 2021
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Проект объектов Универсиады в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Организаторы Универсиады-2023 объявили конкурс на проект "Парка Игр"

В рамках проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге появится "Парк Игр", который расположится на территории Исторического сквера. Об этом Накануне.RU рассказали организаторы Всемирных студенческих игр, которые уже объявили конкурс на разработку концепции парка.

"Конкурсантам предлагается разработать концепцию, которая включает в себя главную объединяющую тему парка, идеи по организации тематических зон и культурно-развлекательную программу. Проект будет реализован на территории Исторического сквера и станет не только основной площадкой мероприятий для гостей предстоящих Всемирных студенческих игр, но и частью празднования трехсотлетия Екатеринбурга", - сообщили в пресс-службе Универсиады-2023.

Принять участие в конкурсе могут креативные российские агентства и профессиональные организаторы мероприятий. Прием заявок убудет осуществляться до 11 октября, после чего их вынесут на суд жителей Екатеринбурга. Помимо этого, работы также будет судить и экспертное жюри.

Напомним, что сегодня были представлены эскизные проекты медалей Всемирных студенческих игр. Универсиада-2023 пройдет в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее сообщалось, что стоимость объектов Универсиады составит порядка 37 миллиардов рублей.

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Теги: Универсиада, парк игр, конкурс, концепция



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