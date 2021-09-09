У ТЦ Академический в Екатеринбурге обнаружили труп мужчины

В Екатеринбурге около ТЦ Академический прохожие обнаружили тело мужчины. Об инциденте стало известно ближе к вечеру, после чего на место сразу же выехали сотрудники Росгвардии, СКР и ГУ МВД по региону.

Труп находился на тротуаре возле дома №137 на улице Краснолесья. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, по предварительным данным признаков криминальной смерти тело не имеет. По факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

"Проведен осмотр места происшествия и тела умершего. По материалу проверки проводятся опросы очевидцев, тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение", - рассказали в СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, сыщики уголовного розыска уже установили личность умершего. По предварительным данным, это местный житель по фамилии Кулаков, 1962 г.р., проживавший в съемной квартире данного микрорайона. Его опознали двоюродный брат и сестра. Возможной причиной смерти человека стали проблемы со здоровьем.